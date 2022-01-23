ضبط 8 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط (صور)

2022/01/23 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الأحد، ضبط حاويات محملة بمواد مخالفة لشروط الخزن والاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2022)، أن "هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط ثمان حاويات غير مبردة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تحتوي على (مستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها غير مختومة بختم (MOH) المعتمد من قبل وزارة الصحة، وعدم وجود تعهد من الجهة المستفيدة ولم يتم مراعاة شروط الحفظ والتخزين ما جعلها غير صالحة للاستخدام البشري".

وأضاف البيان أن "ملاكات الهيئة شكلت لجنة بالتنسيق مع مركز الكمرك والجهات المختصة، بعد تنظيم محضر الضبط الأصولي والإحالة إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الأوسط، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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