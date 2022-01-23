القبض على مجموعة متهمين وضبط عجلات مخالفة في صلاح الدين

2022/01/23 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ، اليوم الأحد، عن تنفيذ قواتها حملة تفتيش واسعة في عموم مناطق المحافظة، اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء.

كما كشفت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "عن قيام مديرية شؤون افواج الطوارئ بتنفيذ واجب تضمن نصب (٨) كمائن ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية".واشارت المديرية بحسب البيان، الى "قيام مرور المحافظة بحجز ١٠٣ عجلات، و١٨ دراجة نارية، وفرضت غرامات على اصحاب ٦٩ عجلة لمخالفتهم الاوامر والتعليمات المرورية".

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