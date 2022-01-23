سجن صحفية تركية

2022/01/23 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الصحفية التركية، سيداف كاباس في إسطنبول، السبت، اتهمت بـ"إهانة" الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان خلال مقابلة مباشرة على الهواء.

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