سعر قنينة الغاز يرتفع الى 15 الف دينار في كردستان

2022/01/23 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان العراق ريبوار بابكي، الاحد، عن ارتفاع سعر قنينة الغاز في الإقليم الى 15 الف دينار، مشيرا الى وجود مشكلة تتمثل بقلة تجهيز الغاز الحكومي الذي لا يسد حاجة المواطنين.وقال بابكي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أزمة ارتفاع سعر الغاز الموجودة […]

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