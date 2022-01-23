ضبط 8 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط

2022/01/23 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، عن ضبط حاويات محملة بمواد مخالفة لشروط الخزن في ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط 8 حاويات غير مبردة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تحتوي على (مستلزمات طبية) […]

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