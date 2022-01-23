لبنان: تظاهرات داعمة للحريري تنقلب الى شتائم ضد السعودية

2022/01/23 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات داعمة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وذلك بعد قراره العزوف عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.وأظهرت المقاطع المنشورة قيام مناصرو “تيار المستقبل” الموالون للحريري بترداد شعارات مؤيدة وداعمة له في شوارع بيروت، وذلك بعد قراره عن العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.[…]

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