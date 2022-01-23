النقل:المنطقة الخضراء حالت دون اطلاق مشروع التكسي النهري!

2022/01/23 | 10:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة النقل، الأحد، عن ان الإجراءات المتعلقة بالمنطقة الخضراء حالت دون إطلاق دون اطلاق مشروع التكسي النهري في العاصمة بغداد.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسوؤل بالوزارة قوله، إن “مشروع التكسي النهري في بغداد لم يدخل حيز التطبيق أساسا ولم يفعل بسبب الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمنطقة الخضراء […]

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