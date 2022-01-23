محلياً.. الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم

2022/01/23 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وبحسب مراسل وكالة ايرث نيوز، فإن أسعار بيع الدولار بلغت 147,500 دينار لكل 100 دولار.وأضاف أن أسعار شراء الدولار بلغت 148,250 دينار لكل 100 دولار.ع.ع

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الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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