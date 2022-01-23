الفتح يتحدث عن آخر تطورات المحادثات بين الإطار والتيار - عاجل

2022/01/23 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد، آخر تطورات المحادثات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الإطار والتيار خلال الأيام المقبلة ضعيفة جداً"،مبيناً أن "الخلافات لاتزال قائمة بين الطرفين".

وشبه الموسوي البيت الشيعي حالياً بـ"الرجل المريض"، وهو الوصف الذي كان يطلق على الدولة العثمانية قبيل انهيارها.

ووجه عضو التحالف دعوة إلى "الإطار التنسيقي والتيار الصدري للجلوس على طاولة حوار ليتم وضع مصلحة الشعب العراقي على قائمة الأولويات".

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