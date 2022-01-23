2022/01/23 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن انطلاق احتفالية يوم القضاء العراقي بحضور شخصيات قضائية ودبلوماسية.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "احتفالية يوم القضاء العراقي انطلقت قبل قليل في العاصمة بغداد".

وأضاف، أنّ "شخصيات قضائية ودبلوماسية حضرت الاحتفالية".

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