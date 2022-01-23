تقرير: السفارة الأميركية في أوكرانيا تعد خطة طوارئ بينها إجلاء موظفين

2022/01/23 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت السفارة الأميركية في كييف من وزارة الخارجية الأميركية، الإذن بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم، وفقا لقناة "سي أن أن" نقلا عن مصادر مطلعة.

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