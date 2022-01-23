الامم المتحدة : العراق يستضيف 290 الف لاجىء وطالب لجوء

2022/01/23 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت الأمم المتحدة، الاحد، عن استضافة العراق حاليا ما يقرب من 290 الف لاجىء وطالب لجوء بالاضافة الى 1.2 مليون نازح داخليا.وذكر تقرير للأمم المتحدة ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الكثير من اولئك اللاجئين في العراق عانوا بشكل رهيب بسبب الأزمة ، وتفيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود حاجة […]

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