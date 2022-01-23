2022/01/23 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلقت القوات الامنية، اليوم الاحد، عملية عسكرية واسعة في حاوي العظيم شمال محافظة ديالى.وقال مصدر عسكري، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الامنية اطلقت عملية امنية واسعة النطاق في حاوي العظيم اقصى شمال محافظة ديالى”.وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن “العملية انطلقت من 3 محاور لتعقب خلايا […]

ظهرت المقالة من 3 محاور..



انطلاق عملية واسعة في حاوي العظيم شمال ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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