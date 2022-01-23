باعوا دارهم وسيارتهم وانفقوا ثمنها على العلاج ..مبادرة العتبة الحسينية تنقذ عائلة موصلية..مصور

2022/01/23 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء مع والدته المريضة من محافظة نينوى

وتحديدا من حي الشيماء في مركز مدينة

الموصل بعد ان انفق اكثر من 85 مليون

دينار عراقي على علاج والدته المصابة

منذ اكثر من سنة باورام سرطانية، وضاقت

بهم السبل فالتكا

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