مجددا ..العتبة الحسينية تباشر بتقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات في مؤسساتها الطبية (مجانا) لعموم العراقيين(مصور)

2022/01/23 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول ذكرى ولادة سيدة نساء

العالمين السيدة فاطمة الزهراء (عليها

السلام)، وبتوجيه من قبل ممثل المرجعية

الدينية العليا الشيخ عبد المهدي

الكربلائي، أطلقت العتبة الحسينية

المقدسة، السبت (22-1-2022

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