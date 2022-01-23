العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا للأسبوع الثاني

2022/01/23 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 434 الف برميل يوميا كمتوسط ليتجاوز بذلك صادرات السعودية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية تواليا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ست دول بلغت 5.523 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 370 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.153 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 434 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 317 الف برميل يوميا".

كما اشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.556 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 902 الف برميل يوميا، تلاها العراق بمعدل 434 الف برميل، ومن ثم السعودية بمعدل 381 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا بمعدل 193 الف برميل يوميا ومن ثم البرازيل بمتوسط 57 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "امريكا لم تستورد النفط من روسيا ونيجيريا والاكوادور وترينيداد وتوباغو".

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