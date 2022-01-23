تونغا.. شاهد شكل المنطقة من الفضاء قبل وبعد ثوران البركان

2022/01/23 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور حجم الضرر الذي لحق بجزر تونغا الواقعة في المحيط الهادي شمال نيوزيلندا، وذلك عقب ثوران بركان هائل تحت الماء أدى إلى حدوث أمواج مد عاتية، تسونامي.

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