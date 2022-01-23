بانتظار ساعة الصفر.. تدفق تعزيزات قتالية كبيرة صوب” حاوي ديالى”

2022/01/23 | 10:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني، الاحد، بأن تعزيزات قتالية كبيرة وصلت الى اطراف حاوي العظيم اقصى شمال ديالى.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تعزيزات قتالية كبيرة بدات بالتدفق الى محيط حاوي العظيم اقصى شمال ديالى في مؤشر على قرب انطلاق عملية امنية واسعة النطاق لتعقب خلايا داعش الارهابي”.واضاف المصدر،ان “مناطق شمال ديالى بالكامل […]

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