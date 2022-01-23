بالصور.. تظاهرات موظفي العقود امام مبنى وزارة التعليم

2022/01/23 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي العقود بوزارة التعليم العالي، صباح اليوم الاحد، امام مبنى الوزارة للمطالبة بالتثبيت اسوة ببقية الوزارات.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إنه تظاهر العشرات من عقود التعليم العالي ما بعد ١٠/٢ أمام وزارة التعليم العالي وسط العاصمة بغداد.وأضاف انهم طالبوا بشمولهم بقرار ٣١٥ أسوة ببقيت الوزارات بعد أن تم […]

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تظاهرات موظفي العقود امام مبنى وزارة التعليم أولاً على ايرث نيوز.

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