مكافحة الاجرام: القبض على شخص “سارق” واخر “مزور” في بغداد

2022/01/23 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة السرقة والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان، إنه “تمكنت مفارزها في مكتب باب الشيخ من القاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ ٤ ملايين دينار من احد المحال التجارية في منطقة شارع فلسطين”.وأضافت ان “مفارزها […]

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