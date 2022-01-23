48 ساعة حاسمة لتحديد مصير رئيس الجمهورية المقبل

2022/01/23 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو الكادر المتقدم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، ان الساعات الـ 48 ساعة المقبلة ستشهد الاتفاق على رئيس الجمهورية المقبل، مشيرا الى ان المنصب سيكون من حصة الاتحاد.وقال خوشناو في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحراك السياسي مستمر ومكثف داخل كلّ المكونات؛ بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وبين عزم […]

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