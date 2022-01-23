‏الأنواء الجوية تتوقع أمطار وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/01/23 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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