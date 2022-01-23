صادرات العراق النفطية لاميركا تتجاوز الصادرات السعودية

2022/01/23 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغادكشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 434 الف برميل يوميا كمتوسط ليتجاوز بذلك صادرات السعودية النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية تواليا.وقالت الإدارة في تقرير وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من …

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