2022/01/23 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة قدما من دولة مجاورة..



اعتقال متهمين بتهريب المخدرات يحملان الجنسية الاجنبية أولاً على ايرث نيوز.

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