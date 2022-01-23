قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي تطلق عملية أمنية واسعة في العظيم (صور)

2022/01/23 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في العظيم.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه " في تمام الساعة 700 انطلقت ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي".

وأضاف ان "العملية انطلقت عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى".

وأوضحت أن "القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".

وأشار الموسوي الى أن "العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم"، مبيناً أن "العملية تهدف إحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا ".

وتابع ان "العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الادغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات".

وأردف ان "تعرضات داعش بين الحين والآخر ضد قواتنا الأمنية لا يثنينا الا قوة وعزيمة للقتال وملاحقة الارهابيين أينما وجدوا"، موضحاً انه "شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى وفرض طوق أمني لمنع تسلل الارهابيين الدواعش ضمن نطاق العمليات في حوض حاوي العظيم".

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