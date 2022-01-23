تقرير: العراق استورد تفاح بـ15 مليون دولار من تركيا في عام 2021

2022/01/23 | 10:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية قررت ومنذ سنوات قلائل حظر استيراد الخضر والفواكه.

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