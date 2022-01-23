دولة القانون: حوارات إيجابية تحيط مباحثات التيار والإطار

2022/01/23 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الاحد، أن الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إيجابية وان الاتفاق قريب بينهما .وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحراك السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري مستمر بينهما لحلحلة الازمة السياسية”، مبينا أن “الإطار يأمل خلال الأيام المقبلة الدخول بكتلة شيعية واحدة إلى […]

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