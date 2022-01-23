الحشد يفكك عبوة ناسفة ويضبط زورقا لـ”داعش” في حاوي العظيم

2022/01/23 | 11:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن العثور على زورق يستخدمه عناصر داعش الاجرامي للتنقل في نهر حاوي العظيم، فيما فكك عبوة ناسفة من مخلفات التنظيم الاجرامي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي عثرت، اليوم، على زورق يستخدمه عناصر داعش للتنقل في نهر حاوي العظيم”.وأضاف […]

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