وفد امني-حكومي رفيع يصل ديالى

2022/01/23 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر حكومي، الاحد، بأن وفدا امني- حكومي رفيع وصل الى محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وفدا امني- حكومي يضم قيادات في الوزارات الامنية والاستخبارية وصل الى ديالى في طريقها الى معسكر ميداني للجيش قرب ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات حول الملف الامني وسبل انهاء ملف الخروقات […]

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