زيدان: الاستقلال التام للقضاء منحه قوة أكبر في تطبيق القانون

2022/01/23 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد، أن الاستقلال التام للقضاء منحه قوة أكبر في تطبيق القانون بالشكل الصحيح.يتبع ..

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