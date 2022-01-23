الجواز العراقي الأخير عربيًا.. قادر على ادخالك 28 دولة فقط دون تأشيرة

2022/01/23 | 11:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

احتل جواز السفر العراقي، المركز الأخير بين جوازات الدول العربية، وفقاً لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2022.

وجاءت في الصدارة العربية والـ15 عالمياً دولة الإمارات، بقدرة حامله على دخول 175 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.

واحتل الجواز القطري المرتبة الثانية عربياً بـ97 دولة دون تأشيرة والـ53 عالمياً.

جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة الثالثة عربياً والـ54 عالميا بـ95 وجهة، في حين جاءت البحرين رابعة عربياً بـ 84 وجهة، ثم سلطنة عُمان خامساً بـ80 وجهة.

أما المملكة العربية السعودية، فحلت في المرتبة السادسة عربياً بـ79 وجهة.

وفي المرتبة السابعة عربياً جاءت تونس بـ 71 وجهة، ثم المغرب في المرتبة الثامنة بـ 64 وجهة، ثم موريتانيا تاسعاً بـ59 وجهة، وجزر القمر عاشراً بـ 53 وجهة.

واحتلت مصر المرتبة الحادية عشرة عربياً بـ 52 وجهة مناصفة مع الجزائر والأردن.

وحاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 110 عالمياً.

ويقدم مؤشر “هينلي” لجوازات السفر تصنيفاً لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

ويقيّم المؤشر جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006، وذلك استنادًا إلى البيانات الحصرية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وتصدرّت اليابان التصنيف العالمي لأفضل جوازات السفر لعام 2022، إذ يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتحتل سنغافورة أيضا المرتبة الأولى مناصفة مع اليابان بحيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة.

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