التخطيط توضح معايير إحالة المشاريع إلى شركات القطاع الخاص

2022/01/23 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضحت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن إحالة المشاريع لشركات القطاع الخاص يخضع لعدة معايير.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” إن “المشاريع قبل إدراجها في الموازنة العامة تخضع لعدة معايير وفي مقدمتها أن يكون لكل مشروع دراسة جدوى التي توضح بشكل تفصيلي أهمية المشروع وكلفته ومدة …

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