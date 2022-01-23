من يرمي مخلفات السمنت على خطوط القطارات؟

2022/01/23 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت الشركة العامة للسكك الحديد، الاحد، عن وضع مخلفات السمنت المتصلب على أحد خطوط القطارات في بغداد لشل حركة القطارات، بينما أكدت إزالة 50 بالمئة من التجاوزات على الخطوط خلال الشهرين المنصرمين.وقال مدير الشركة طالب جواد كاظم الحسيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “لجنة التجاوزات المركزية لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، […]

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