المشروع الوطني العراقي وأفق نجاحه

2022/01/23 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

حالة التخبط السياسي والاقتصادي التي

يعيشها العراق، وعدم وضوح تجربته

الديمقراطية وأهدافها حتى الآن، وغياب

الرؤية الشاملة للواقع، ومرحلة ما بعد

خروج التواجد الأجنبي منه، يتطلب وضع

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