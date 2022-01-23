فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 2

2022/01/23 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

6 ـ من المعلوم أن الزهراء(عليها

السلام)هي العلة التي لوجودها من

الأسرار والمضامين التي لا يدركها

العقل البشري وهي مصداق للحديث القدسي

الشريف الذي جاء به جبريل إلى النبي

محمد

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