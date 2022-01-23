2022/01/23 | 11:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
6 ـ من المعلوم أن الزهراء(عليها
السلام)هي العلة التي لوجودها من
الأسرار والمضامين التي لا يدركها
العقل البشري وهي مصداق للحديث القدسي
الشريف الذي جاء به جبريل إلى النبي
محمد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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