فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 2



فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 2
2022/01/23 | 11:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بقلم : عبود مزهر الكرخي

6 ـ من المعلوم أن الزهراء(عليها

السلام)هي العلة التي لوجودها من

الأسرار والمضامين التي لا يدركها

العقل البشري وهي مصداق للحديث القدسي

الشريف الذي جاء به جبريل إلى النبي

محمد

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