العثور على زورق يستخدمه داعش بنهر حاوي العظيم في ديالى - عاجل

2022/01/23 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، العثور على زورق يستخدمه داعش بنهر حاوي العظيم في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي عثرت على زورق يستخدمه عناصر داعش للتنقل في نهر حاوي العظيم".واضافت انه، "تم ضبط الزورق قرب قرية مكيرة في وادي ذيابات بحاوي العظيم، كما وفككت مكافحة المتفجرات التابعة للفوج النهري عبوة ناسفة كانت قد زرعت قديما في منطقة البو عكفة".

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