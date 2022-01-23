ايرلندا: جثة في مكتب بريد تثير انزاعاج السكان في مدينة كارلو

2022/01/23 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد سكان مدينة أيرلندية واقعة أثارت صدمتهم وانزعاجهم الشديد، بعد أن قام محتالان بإحضار جثة رجل ‏إلى مكتب بريد للحصول على معاشه التقاعدي.‏ وقام رجلان بإحضار الجثة إلى مكتب بريد في كارلو في أيرلندا، في محاولة لتحصيل معاشه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأيرلندية.وبدأت قوة الشرطة الأيرلندية جاردي تحقيقا، بعد أن اشتبه عمال […]

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