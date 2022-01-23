2022/01/23 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KwY0gV7gV8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سهواً .. قطعو راتبه التقاعدي عاما بأكمله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سهواً .. قطعو راتبه التقاعدي عاما بأكمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).