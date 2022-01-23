2022/01/23 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا بخصوص التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا وتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية” محتملة.وذكر البيت الأبيض في تغريدة نشرته على حسابه الرسمي في “تويتر” أن بايدن اجتمع أمس السبت مع فريقه الخاص بالأمن القومي لمناقشة “الخطوات الروسية المعادية المتواصلة إزاء أوكرانيا”.وأكد بايدن، وفقا للتغريدة، أنه […]

ظهرت المقالة خلال اجتماع بشأن أوكرانيا..



بايدن يتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اجتماع بشأن أوكرانيا.. بايدن يتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اجتماع بشأن أوكرانيا.. بايدن يتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).