انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2022/01/23 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانخفضت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، الأحد، في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وانخفض سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، اليوم، مسجلا 147950 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.واستقرت اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، مقابل كل ورقة فئة …

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