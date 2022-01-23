يتعهد بالتصويت لزيباري ... التيار الصدري يقدم للكرد ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء

2022/01/23 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ادلى مصدر سياسي كردي رفيع، اليوم الاحد، ببعض المعلومات لمرشحي التيار الصدري لشغل رئاسة الوزراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري قدم ثلاثة مرشحين الى حلفائه لشغل منصب رئيس الوزراء، هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي، وعادل مهودر وزير البلديات والأشغال العامة في حكومة نوري المالكي الثانية بين عامي 2011-2014، ومحمود التميمي (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي)".

وأضاف، ان "التيار الصدري اكد انه سيصوت لمرشحنا هوشيار زيباري، لشغل منصب رئيس الجمهورية.

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