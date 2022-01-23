الدفاع تصدر توضيحاً بشأن وجود 3 رفات لشهداء عراقيين داخل الاراضي الإيرانية

2022/01/23 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن وجود 3 رفات لشهداء عراقيين داخل الاراضي الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، انه "بناءً على المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد السكان المحليين في منطقة البساتين داخل الأراضي الإيرانية عن عثوره على 3 رفات لشهداء عراقيين أحدهم معلوم الهوية يحمل قرص الهوية باسم (خالد أحمد شوكت)".

واضافت انه "تم تدقيق قاعدة بيانات المفقودين في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 – 1988، من قبل مديرية حقوق الإنسان وتبين وجود قيد للمفقود آنفاً، تم إجراء الاتصال بالمعنيين من الجانب الإيراني بشأن الرفات، موضوع البحث وتبين أنها محفوظة لدى السطات الإيرانية المختصة وسيتم تسليمها الى الجانب العراقي بأقرب عملية تبادل وحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 2008، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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