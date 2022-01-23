الهجوم يتواصل على أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس بسبب

2022/01/23 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام مصرية أن محاميا توجه بـ"إنذار" لوزارة الثقافة تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضدها إلى جانب المصنفات الفنية لمنع عرض أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس في مصر.

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