زيدان يدعو القوى السياسية لاحترام ما يصدر عن القضاء

2022/01/23 | 12:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان: القضاء هو مقياس الخير في الأمم وهو معيار العظمة فيها.

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