واتسآب يقترب من طرح ميزة نقل المحادثات من “أندرويد” إلى “آيفون”‏

2022/01/23 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رصدت تقارير أن تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” قد يعمل على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف “أندرويد” إلى “آيفون”.‏ وتم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من “واتسآب”، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف “آيفون”، ويبدو أنها تؤكد اكتشاف موقع “وابيتاإنفو” السابق في الإصدار التجريبي (2.21.20.11) لهواتف “أندرويد”.[…]

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