الدفاع تصدر توضيحاً بشأن وجود 3 رفات لعراقيين داخل الأراضي الإيرانية

2022/01/23 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن وجود 3 رفات لشهداء عراقيين داخل الاراضي الإيرانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “بناءً على المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد السكان المحليين في منطقة البساتين داخل الأراضي الإيرانية عن عثوره على 3 رفات لشهداء عراقيين أحدهم […]

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