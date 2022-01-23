2022/01/23 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية يبدو أن ما نسيَتْه الآلهة المتفقة على مسألة اقتراب ساعة يوم القيامة، من علامات هذا اليوم، يجد تجسيده صارخاً في التحرش بفتاةٍ واغتصابها من قبل مجموعة ضباع بشرية موجهةٍ، وهو ما حدث فعلاً في ميدان تحرير أكبر عاصمةٍ عربية، على مرأى الجميع، وإدانة الحكام، ورجال دين الآلهة المتفقة، والقطيع الذي ينطق بألسنة هؤلاء، للضحية المغتصبة، بدلاً من ناهشيها، بدعوى عدم احتشامها في إثارة الضباع.



الروائي المصري ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسوة وجدي الكومي -اللاتي-: يحرّكن عقارب الساعة باتجاه القيامة - المثنى الشيخ عطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسوة وجدي الكومي -اللاتي-: يحرّكن عقارب الساعة باتجاه القيامة - المثنى الشيخ عطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).