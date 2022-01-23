بمناسبة مرور ثمانية وتسعون عاماً على رحيل القائد العظيم لينين الخالد - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/23 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي ولد القائد العظيم لينين في 22/ نيسان/ 1870 في مدينة اليانوفا الروسية ورحل في 21/1/1924 عن عمر أربعة وخمسون سنة في مدينة موسكو حيث نشأ وترعرع في كنف عائلة مثقفة كانت تعيش في مدينة سيمبرك على نهر الفولفا وكان والده يمارس مهنة التعليم ثم ترقى في وظيفته وأصبح مدير لعدد من المدارس الابتدائية أما حياة لينين فقد بدأت حياته الدراسية في الخامسة من عمره وكان ذكياً جداً حيث نال اعجاب مدرسيه ومن يحيط به في إد ......





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