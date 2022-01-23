إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي

2022/01/23 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكن متخصصون إيرانيون من استخدام تقنية النانو لإنتاج عقار لعلاج سرطان الثدي النقیلي “تراستوزوماب إمتانسين تراستوزوماب” يقدر على دمج أساليب العلاج المناعي والعلاج الكيميائي.وتعتبر إيران ثاني دولة في العالم تنتج هذا العقار وأول دولة في منطقة أوراسيا قادرة على تحقيق هذه التقنية.وأوضح كيوان حاجي أحمدي عضو في شركة قائمة على المعرفة انتجت […]

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