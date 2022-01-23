الحلبوسي يرد على مروجي

2022/01/23 | 12:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

هاجم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ما وصفهم بـ"زمرة من المرتزقة" الذين يبثون مخاوف عودة "داعش".

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وقال الحلبوسي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنّ "سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد"، مبينًا أنّ "أحداث 2014 كانت درسًا بليغًا استوعبه العراقيون جيدًا".

وأضاف أنّ "داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر".

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